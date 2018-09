Prolog



Ich stelle mir vor: Ein Mann am Klavier. Er singt um sein Leben. Wenn sie herausfinden, wer er wirklich ist, erschießen sie ihn. Aber er lacht charmant, genießt die Täuschung, zeigt den Offizieren das, was sie in ihm sehen wollen. Er weiß, das beste Versteck sind die Bilder in den Köpfen der anderen. Die Geschichten, die ihnen schmeicheln, halten sie für wahr. Alle Offiziere singen mit. Wie einst Lilli Marleen. Von den stuckverzierten Mauern des Grand Hotel Majestic, die schon alle Sprachen der Welt gehört haben, hallen ab jetzt nur noch deutsche Worte. Die Sprache der Eroberer, die am Vortag alle Gäste hinausgeworfen und jedes Zimmer besetzt haben, vom Keller bis unters Dach. Nur die Mauern wissen, dass auch das, wie jedes andere Unglück oder Glück dieser Welt, vorübergeht.

Und dann ist da noch ein anderer Mann. Ganz unscheinbar, fast unsichtbar lehnt er an der Wand. Mein Großvater, damals Anfang Zwanzig, in Wehrmachtsuniform. Als Einziger singt er nicht mit, summt nur leise vor sich hin. Er hält seine Kamera vors Auge und lässt den Blick durch den Raum schweifen. Seine Aufgabe ist es, Bilder in die Köpfe der Menschen zu setzen, Geschichten zu erzählen, die Geschichte schreiben. Der Mann, der noch nicht weiß, dass er mein Großvater werden wird, ist gerade erst in Nordafrika angekommen. Er kennt niemanden hier. Und obwohl er ein Bild der fröhlichen Kameradschaft zeichnen soll – deutsche Offiziere um den italienischen Sänger am Flügel –, bleibt sein Blick an der einzigen Frau in der Bar hängen, ihren schwarzen Augen und schwarzen Locken.



Niemand weiß, dass sie Jüdin ist. Sie trägt die französische Uniform der Zimmermädchen, sie geht von Tisch zu Tisch, um die Rosen in den Vasen zu tauschen. Für einen winzigen Moment entdeckt sie seine Kamera und blickt gleich wieder weg, als hätte er sie bei etwas Verbotenem ertappt. Und tatsächlich ist es nicht allein Yasminas rätselhafte Schönheit, die seine Aufmerksamkeit fesselt, oder die Frage, warum sie ihr selbst nicht bewusst zu sein scheint. Nein, ihm fällt als einzigem Mann im Raum auf, dass die Rosen, die sie aus den Vasen zieht, ebenso frisch sind wie die neuen, mit denen sie sie ersetzt. Dass sie die Tische beim Flügel zweimal besucht und ihre Augen nicht von Victor, dem Sänger lassen kann. Was er nicht weiß, ist, dass Yasmina in Wahrheit hier ist, um Victor nah zu sein, sich in den Mantel seiner Stimme zu hüllen, nach der sie süchtig ist, seit sie ihr in den Nächten der Kindheit die Angst genommen hatte, verloren zu sein. Dass sie ihn beschützen will und bereit wäre, für ihn zu sterben.

Was aber weder Yasmina noch der Mann, der einmal mein Großvater wird, wissen, ist, dass sie die Frau seines Lebens oder besser: die Abwesenheit werden sollte, um die sein Leben, oder besser: seine drei Leben, sich drehen werden. Drei Masken eines Chamäleons zwischen den Welten, die noch vor ihm liegen und die ich erst jetzt, fünfundsiebzig Jahre später, Schicht um Schicht freilege, als ungebetener Gast, als Archäologin in verbotenem Terrain.



Wenn Trauma der Verlust eines wesentlichen Teils von uns selbst ist, wie das Gefühl von Geborgenheit, Glück oder Gegenwart, dann sind meine Verwandten, also alle, die in diese Geschichte verstrickt sind – Juden, Christen und Muslime –, auf die eine oder andere Weise traumatisiert, mich selbst eingeschlossen. Und wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass man trotzdem wieder ganz und lebendig werden kann, wer sonst? Sie sind alle gestorben, ohne vorher ins Leben zurück gefunden zu haben. Es liegt jetzt an mir, wie diese Geschichte ausgeht.



Nina

Wie ein Traum aus der Tiefe, dunkel schimmernd unter den leicht gekräuselten Wellen, steigt es langsam ans Licht. Dann bricht es durch die Wasseroberfläche. Ein silbernes Flugzeugleitwerk, abgerissen vom Rest des Rumpfes, aber erstaunlich intakt, als hätte es nur darauf gewartet, aus seinem Schlaf am Meeresboden geweckt zu werden. Muschelkrusten wie auf einem alten Wal. Auf der Heckflosse, in verwaschenem Schwarz: ein Hakenkreuz. Schlamm tropft von den Flügeln. Es ächzt und stöhnt aus dem Inneren, während der Kran das Ungetüm vorsichtig an Bord hievt. Ein Taucher bewegt die Landeklappen. Deutsche Wertarbeit. Oft gesehen auf Schwarzweißfotos, die Aluminiumhaut der Ju 52, jetzt plötzlich in Farbe, inmitten von glitzerndem Blau. In der Ferne ein Strand, Felsen und Olivenbäume,man sieht Kinder spielen.

Ich starre auf den Bildschirm und kann es nicht fassen. Nicht weit von dort hatten wir am Strand gestanden und aufs Meer geschaut. Der Sonnenuntergang von Marsala, die Weinberge und Tempel, unsere Hochzeitsreise durch Sizilien. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, dass unter der Meeresoberfläche jene Maschine lag, die meinen Großvater nach Hause hatte bringen sollen. Kurz vor Trapani, dem Stützpunkt der deutschen Luftwaffe, stürzte sie ins Mittelmeer. Abgeschossen von den Alliierten, Benzinmangel oder Motorschaden, das wird noch herauszufinden sein. Sie sagen, es war am 7. Mai 1943, kurz vor der Geburt meiner Mutter.



Immer wieder schaue ich das Video an und lese die Mail, mit der es angekommen ist. Ich formuliere eine Antwort und lösche sie wieder. Dann schließe ich mein Büro ab, grüße den Nachtwächter und verlasse die Museumsinsel.

Die feuchte Luft riecht nach Laub, der Herbst kam früh in diesem Jahr. Fahle Lichtsplitter auf der Spree. Wenn es wahr sein sollte, dass mein Großvater in dieser Maschine starb, bedeutet das die Gewissheit, dass ich die letzte Überlebende dieser Familie bin. Erst starb meine Großmutter, dann meine Mutter. Alles, was übrigblieb, war das Geheimnis seines Verschwindens. Jetzt bin ich allein.



[...]





Yasmina



Als in der libyschen Wüste tausende junge Männer starben, feierte Tunis noch das Leben. 36, Avenue de Paris. Ein weißer Palast mit Belle Epoque-Balkonen und großen Markisen gegen die Sonne.



Wer die Drehtür des Hotel Majestic durchquerte, die geschwungenen Treppen hinaufstieg und auf dicken Teppichen die Bühne des Foyers betrat, gehörte zu jener Schicht, die das Weltgeschehen von oben betrachtete, in komfortablen Sesseln beim Nachmittagscocktail, abgeschirmt gegen die Hitze und die plötzlichen Regenschauer, die im Herbst über der Küstenstadt heruntergingen, gelben Saharastaub auf den schwarz lackierten Autos hinterlassend. Hinter den Mauern des Grand Hotels, wo schwere Ventilatoren die Luft kühlten, waren die Stimmen leiser und die Schritte gedämpfter, man trank Champagner, Pernod und Pastis, in der Bar spielte Jazz und Swing bis tief in die arabische Nacht hinein. Die Reisenden aus Europa fanden hier Exotik unter Palmen, aber mit fließend warmem Wasser und persönlichem Butler. Die Bourgeoisie von Tunis zelebrierte ein Stück Paris mitten in Nordafrika.



Yasmina stand an der Tür zur Bar und lauschte. Sie trug die schwarze Schürze und weiße Bluse der Zimmermädchen, und sie durfte hier nicht sein. Nur den Kellnern war es erlaubt, den Saal zu betreten. Die Frauen arbeiteten dort, wo kaum jemand sie sah: Sie putzten die Zimmer und wuschen im Keller die Bettlaken. Als Yasmina vor einem Jahr hier anfing, hatte sie sich sofort gegen die Wäscherei entschieden, denn nichts fand sie so aufregend wie die leeren Zimmer der Gäste, deren Koffer und Kleider Geschichten erzählten und Fenster zu verborgenen Welten öffneten. Ein kurzer Moment nur, wenn sie sich auf das ungemachte Bett setzte, den Blick im Raum umherschweifen ließ und dann die Augen schloss, um den Duft einzusaugen, den die Fremden im Raum verströmt hatten, und sich vorzustellen, was letzte Nacht in diesem Bett geschehen war. Die Stille kann sprechen, dachte sie. Je leiser es ist, desto lauter hört man die Stimmen von gestern, das Echo von Worten in fremden Sprachen, Akten der Liebe oder Gewalt, Spuren des Glücks und Unglücks, das sich ins Gedächtnis der Zeit eingeschrieben hatte.

Yasmina war neunzehn Jahre alt und hungrig nach Leben, ein Mädchen aus der Vorstadt mit dunklen Locken und einem schüchternen Lächeln, das verführte. Ein Mädchen, das wenig Worte machte, so dass manche sie zu Unrecht übersahen, doch sie sah jeden. Wache, dunklen Auge, die alles wahrnahmen, was sichtbar und unsichtbar war. Eine eigenartige Stille umgab sie, selbst in der größten Hektik des Betriebs. Sie kam nicht daher, dass sie nichts zu sagen hätte, sondern dass sie sich bemühen musste, ihre starken Gefühle, die sie oft überschwemmten und zu überwältigen drohten, im Zaum zu halten. Yasmina hatte ihr Land noch nie verlassen, aber im Hotel Majestic musste sie nicht reisen, um die Welt zu sehen; die Welt kam zu ihr.

Wenn sie die Zimmer fertig geputzt hatte, ging sie zu Latif, dem Concierge, der sie mochte und jeden Tag frische Rosen besorgte, dann verteilte sie die Blumen in der Lobby, dem Salon und den Toiletten, die dreimal täglich zu reinigen waren. Die Kellner im Salon waren alle Männer, Yasmina durfte den schönsten Raum des Hotels als einzige Frau aus dem Personal betreten, aber sie hatte sich unauffällig zu bewegen, nur am Rand, nie in der Mitte, die Gäste wollen Geputztes sehen, hatte ihre Chefin ihr eingeschärft, aber nicht das Putzen, denn das würde sie nur an den Dreck erinnern. Das beste Zimmermädchen sei eines, das unsichtbar ist.



In der Bar saßen unter den trägen Ventilatoren Männer in hellen Anzügen, die Zigarren rauchten, und Damen mit weiten Hüten, die nie den Kopf senkten, man servierte Minztee und Champagner. Die Männer diskutierten über Rommel und Montgomery, die Schlacht von El Alamein, der Wendepunkt des Nordafrika-Feldzugs. Hinter den dicken Mauern des Majestic klang der Krieg wie ein Boxkampf, den man im Radio verfolgte. Der Wüstenfuchs, die Desert Rats. Der unbesiegbare Rommel war geschlagen, hatte seine Männer gerettet, indem er den verbündeten Italienern das Benzin stahl und sie in der Wüste zurückließ, während er den Rückzug antrat, aus Ägypten durch Libyen, Tausende von Kilometern durch die Wüste, verfolgt von britischen Jagdfliegern.

Die Damen, das blieb Yasmina nicht verborgen, während sie die Rosen auf die Tische stellte, hörten weniger ihren Männern zu, sondern dem Mann am Klavier. Weißer Anzug, dunkle Haare, Rose im Knopfloch. Seine Stimme klang so anders, wenn er sang, dachte Yasmina, das Klavier verwandelte ihn. Wenn Victor seine Chansons sang, war er nicht mehr ein großer Bruder, der ihr die Welt erklärte, sondern ein Mann, der in diese Welt gehörte, auf einer Stufe wie die großen Chansonniers aus dem Radio, die sie gemeinsam gehört hatten in ihrer Vorstadtwohnung am Hafen. Victor hatte das gewisse Etwas, eine magische Präsenz, die mühelos die Herzen öffnete. Man kann Charme nicht erklären, der eine hat’s, der andere nicht.



Victor war weder besonders muskulös gebaut noch einer, der andere übervorteilte, doch sein Lächeln war das eines Lausbuben, der nie erwachsen werden wollte. Schon als Jugendlicher war er es, der plötzlich einen Witz erzählte, wenn die Familie schweigend zum Kaddish für einen verstorbenen Onkel zusammensaß, er ertrug es nicht, wenn Mamma weinte, er konnte das Schwere nicht ausstehen so wie andere Spinnen nicht ausstehen konnten, sein Element war die Luft, wenn er dich anlächelte, war es wie eine Einladung zum Tanz. Deshalb liebten ihn die Frauen: Mit Victor wurde alles leicht. Wenn er sang, erhob sich seine Stimme sich über die Schwere der Welt. Adorable. Vielleicht lag es daran, dass er französisch sang, so wie die großen Chansonniers, dachte Yasmina, denn jede andere Sprache verleiht uns eine andere Persönlichkeit oder eröffnet uns die Gelegenheit, eine andere, bislang verborgene Seite unserer Person zum Schwingen zu bringen. Auch für Yasmina war das so: Italienisch war die Sprache der Großmutter, der Familie, der Liebe zu den kleinen Dingen im Haus, der bombola di gas und der fiammiferi. Es war die Sprache des Essens und der Tiere, all dessen, das man liebte und liebkoste. Cocomero. Gatto. Maggiolino. Und es war die Sprache ihres Spitznamens, den nur ihr Bruder benutzen durfte, da er es war, der ihn ihr gegeben hatte: Farfalla. Schmetterling.



[...]

Sie erinnert sich noch an den ersten Blick von Victor. Staunend, aber auch mit dem Wissen um seine Überlegenheit und vielleicht sogar etwas angewidert schaute er zu den Kindern der Mönche. Nur sie, Yasmina, schien er zu übersehen, vielleicht weil sie die Kleinste war, vielleicht weil die anderen Mädchen hübscher waren, wahrscheinlich weil sie ein böses Mädchen war, und er sagte kein Wort, als der Mönch auf sie zeigte und der Blick des Vaters auf sie fiel, prüfend, vor allem aber mitfühlend, und dann hörte sie ihren Namen, Yasmina, und sie blickte verschämt zu Boden, denn sie war ein böses Mädchen, doch der Mönch rief sie zu sich. Sie blickte auf und sah den Mann und seine Frau lächeln, was sie überraschte, warum waren sie nett zu ihr, wussten sie nicht, dass sie kein braves Mädchen war?

Komm, sagte der Mann, komm, sagte die Frau, komm, sagte Frère Robert, sag bonjour zu Madame und Monsieur Sarfati. Aber Yasmina sah zuerst nur Victor, den Jungen, etwas älter als sie. Yasmina weiß heute noch, wie sie zögernd losging, aber im selben Moment Victor an der Hand seines Vaters zog, der Monsieur sich zu ihm herunterbeugte, Victor ihm etwas ins Ohr flüsterte und auf einen Jungen zeigte, einen älteren, und wie sie dabei unsicher wurde und ihr Schritt sich verlangsamte.

Sie wollen mich nicht, spürte sie mehr als sie dachte, sie wollen Ahmed, er ist ein braver Junge und ich bin ein böses Mädchen. Sie blieb stehen und blickte verschüchtert zu der Frau, um herauszufinden, ob Gefahr drohte. Doch ihre Augen waren freundlich. Yasmina verstand nicht, was der Vater zu seinem Jungen sagte; sie sprachen Italienisch. Auf einmal entstand Verwirrung. Alle diskutierten miteinander, und der Vater wies seinen Sohn zurecht. Doch der Junge insistierte, bis die Mutter leise auf ihn einredete und niemand mehr Yasmina beachtete.

Alle anderen Kinder waren unsicher, was das für sie zu bedeuten hatte. Dann hörte Yasmina zum ersten Mal ein Wort, das niemand im Kloster gebraucht hatte. Es fiel, als der Vater auf sie zeigte, um seinem Sohn etwas zu erklären. »Juive«, sagt er. Yasmina verstand die Bedeutung dieses Wortes nicht, aber sie begriff, dass es so etwas wie ein Zauberwort sein musste, denn es brachte Victors Widerstand zum Schweigen. Dieses Wort musste die geheime Kraft haben, ihr eine Überlegenheit gegenüber den anderen Kindern zu geben. Eine mysteriöse Macht, von der sie nichts wusste, die aber in der Welt der Erwachsenen mit ihren undurchdringlichen Gesetzen und Regeln eine große Bedeutung hatte.

Victor, das weiß Yasmina heute, wollte lieber einen Bruder, einen Spielkameraden, einen Gleichaltrigen. Es gab welche, natürlich, er hätte nur sich nur einen auszusuchen brauchen. Doch der Vater wählte sie aus, die Kleinste, ein Mädchen, die Wilde, die Nutzloseste, denn sie konnte vieles noch nicht, das die anderen konnten: nähen, Fußball spielen, stillsitzen und bis Hundert zählen. Aber sie trug etwas in sich, das kein anderer hier besaß, ein Geheimnis,

das sie – ohne ihr Zutun und Wissen – mit dieser fremden Familie teilte, ein unsichtbares, aber Tausende von Jahren altes Band: »Sie ist Jüdin«, sagte Monsieur Sarfati zu seinem Sohn, »so wie wir.«



Eine Stunde später hatten die Erwachsenen alle Papiere unterschrieben, und Yasmina verließ die Franziskanermission von Carthage mit ihrer neuen Familie.

[...]

Erst in Piccola Sicilia entdeckte Yasmina eine nie gekannte, unbeschwerte Freiheit, die Sommer am Strand von Khéreddine, die warmen Septembernächte auf der Piazza vor der Kirche und die Jasminblüten hinter den Ohren der Frühlingsflaneure. Hier lernte sie, dass sie nicht das Mädchen war, von dem ihr die Missionare erzählt hatten. Es gab keinen Grund mehr zu schreien, da sie gehört wurde, es gab keinen Grund mehr, sich zu verstecken, da sie gesehen wurde. Hier durfte sie frei am Strand herumlaufen, stundenlang im Meer schwimmen und auf den Hochzeiten der Nachbarn tanzen, ohne bestraft zu werden.

Ihre Eltern – und das waren sie nun, da sie »Papà« und »Mamma« zu ihnen sagen durfte – zeigten ihr eine andere Geschichte über sich selbst, eine bessere, eine Geschichte, in der sie nicht am Rande stand, sondern in der Mitte, umgeben von Menschen, die auf sie gewartet hatten. Ganz langsam entspannte sich etwas in ihr, ganz langsam spürte sie, dass sie ihren neuen Eltern nicht zur Last fiel, sondern tatsächlich geliebt wurde. Die Mutter war da, wenn sie fiel, und der Vater gab ihrer neuen Geschichte einen Zusammenhang mit der Welt draußen, in der sie nun ihren Platz hatte, vorausgesetzt, sie gehorchte den Regeln und nahm an den Riten teil, die denen, die sich an sie hielten, einen besonderen Schutz versprachen, den ihres Gottes und den ihrer Gemeinschaft.



Wenn Yasmina zusammenfassen sollte, was es für sie bedeutete, jüdisch zu sein, dann würde sie sich an den Vater erinnern, der am Tisch saß und seinen Kindern sagte, dass sie etwas Besonderes sind, jedes von ihnen einzigartig und in seiner Einzigartigkeit von Gott gewollt, und dass diese Besonderheit eine Aufgabe war: Nichts zu glauben, was die Leute erzählten, denn die Welt sei voller Geschichten, und nicht die Hälfte von ihnen sei wahr. Wir, die Juden, hätten eine alte Tradition, die durch alle Zeiten, Länder und Kulturen bestand: Wir waren die Fische, die gegen den Strom schwammen, wir benutzten unseren eigenen Kopf, um alles zu hinterfragen, selbst die Tora. Wir sollten nur glauben, was wir auch geprüft hatten, denn Gott habe den Menschen einen Verstand gegeben, damit er nicht dumm wie ein Esel durch die Welt trotte. Das war Papà, und was er sagte, war glaubwürdig, denn er lebte es, nicht nur in der Synagoge, nicht nur am Shabbat, sondern auch mit seinen Patienten im städtischen Krankenhaus, wo Yasmina ihn gerne besuchte.

Docteur Albert Sarfati liebte seine Stadt und ihre Menschen trotz aller Unzulänglichkeiten, niemanden wies er ab, angetrieben von wacher Neugier auf die Menschen in all ihren Verschiedenheiten, den Armen widmete er ebenso viel Zeit wie den Reichen, manchmal sogar noch mehr, denn er war überzeugt, dass Bildung die einzige Medizin gegen Armut war, und er sorgte dafür, dass seine Patienten das Krankenhaus nicht nur körperlich geheilt verließen, sondern auch mit einem neuen Gedanken, den er ihnen in den Kopf gepflanzt hatte.



Er war ein homme de culture, und seine ganze Begeisterung lag darin, die moderne Wissenschaft an die junge Generation seines geliebten Heimatlands weiter zu vermitteln.

Wie sehr muss es ihn beschämt haben, dass ausgerechnet seine eigenen Kinder nicht in seine Fußstapfen traten! Victor, sein Erstgeborener und einziger Sohn, der das Abitur nur mit Ach und Krach bestand und nicht Arzt, sondern Unterhaltungskünstler werden wollte. Yasmina, auf der dann all seine Hoffnungen ruhten (obwohl sie ein Mädchen war!), die beste Noten schrieb, aber dann nicht das Gymnasium beendete. Warum? Es lag nicht an ihr. Es lag an der Krankheit, die Europa befallen hatte. Wie ein Krebs, der streute und nun auch Nordafrika erreicht hatte: Seit Hitler Frankreich besetzt hatte, führte die Vichy-Regierung im Mutterland und in den Kolonien neue Rassegesetze ein. Jüdische Ärzte und Rechtsanwälte verloren ihre Zulassung, jüdische Lehrer und Professoren wurden aus dem Staatsdienst entlassen, die Schulen und Universitäten führten Quoten für Juden ein. Jüdische Kinos und Zeitungen wurden enteignet, die französische und die Mussolini-treue italienische Presse schürte Ressentiments gegen Juden.



Jüdischen Ärzten wurde die Zulassung nicht entzogen, sie durften zumindest jüdische Patienten weiter behandeln, was zu absurden Situationen in Papàs Krankenhaus führte, wo muslimische Patienten auf einmal keine Behandlung mehr bekamen, obwohl es ihnen völlig egal war, welche Religion ihr Arzt hatte, Hauptsache er verstand sein Handwerk. Junge französische Ärzte mussten eingestellt werden, und die erfahrenen jüdischen Kollegen erhielten einen Entlassungsbescheid. Papà blieb vorerst verschont, denn er besaß den italienischen Pass, und der italienische Konsul erwirkte als Verbündeter Deutschlands Ausnahmen für seine Staatsbürger.

Doch Papà weigerte sich, sein Privileg zu nutzen: Wenn seine Kollegen gehen müssten, sagte er, würde er auch gehen. Denn wenn er etwas hasste, war es Ungerechtigkeit, und wenn er an etwas glaubte, war es Vernunft: Ohne die jüdischen Ärzte würde der Betrieb zusammenbrechen; jeder wusste, dass es zu wenig gute Ärzte gab. Doch er hatte nicht mit der Dummheit der Menschen gerechnet. Den Bürokraten ging es nicht um die Patienten, sondern um den eigenen Posten. »Es tut mir persönlich sehr Leid, Monsieur Sarfati, aber was soll ich machen? Gesetz ist Gesetz.« Das war der Satz, den er damals überall hörte, vom Buchhalter bis zum Klinikdirektor. In einem Klima der Angst dachte jeder zuerst an sich. »Bleiben Sie doch, Monsieur Sarfati, Ihre Kollegen werden es verstehen«, bat ihn der Direktor, aber Papà war in solchen Dingen nie besonders geschickt gewesen, sondern hielt eisern an seinen Prinzipien fest. Er kündigte. Das brachte ihm zwar großen Respekt in der jüdischen Gemeinde ein, doch davon konnte man kein Brot kaufen.



[...]

»Mach dir keine Sorgen,« sagte Albert, »überall brauchen sie Ärzte«, und fragte unter muslimischen Kollegen herum, ob jemand Verstärkung in seiner Praxis brauchte, inoffiziell natürlich. Er kannte einen jüdischen Anwalt, der seine Kanzlei an einen französischen Treuhänder übergab und einen Großhändler, der bei einem muslimischen Basarhändler als Buchhalter anheuerte. Doch der Einzige, der ihm helfen konnte, war ein befreundeter arabischer Apotheker, Monsieur Ben Amar, der ihn als Gehilfe einstellte, eine andere Arbeit hatte er nicht, und so fuhr Dottore Sarfati mit seinem Auto durch die Stadt, um Medikamente auszuliefern. An seinem schwarzen Citroën Traction Avant hielt er fest, den wollte er um keinen Preis verkaufen. Lieber hätte er von trockenem Brot gelebt, denn wer ein Auto hatte, gehörte zu einer Schicht, die sich als modern und europäisch verstand. Doch auch wenn er es vor seinen Kindern nicht zugeben wollte, wusste er zu gut, dass sein Traction Avant ihn vielleicht vor dem Staub auf den Straßen schützen mochte, doch gegen das Unglück, das die Juden befiel, war er machtlos.

